Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 44 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 44 Tutuklama

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Operasyonlarda, 569 gram esrar, 40 bin 662 hap, 4 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

17.07.2024 09:29
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 569 gram esrar, yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 40 bin 662 hap, 4 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Adana, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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