Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

11.09.2024 10:16
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Levent Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde kağıda ve poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak E.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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