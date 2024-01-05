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Adana'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Adana'da okul çevresinde uyuşturucu satmakla suçlanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı ve avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Savcı, sanığın uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek hapis cezası ve adli para cezasını onayladı.

Adana\'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası
05.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:41
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Adana'da, okul çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis, 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polislerce merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki okul çevresinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın benzer suçlardan sabıkası olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden Y.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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