Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 Temmuz'da tutuklanan C.E, Ö.K. ve R.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Sümer Mahallesi'ndeki R.A'ya ait iş yerine düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketi ve poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, C.E, Ö.K. ve R.A'nın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, C.E, Ö.K. ve R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılaması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.