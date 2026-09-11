Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza

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Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde defter arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde defter arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 13 Temmuz 2025'te sanığın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Fatih Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter arasına sakladığı 14,09 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Y. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza - Son Dakika
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