Adana\'da Vali eşi ve Vali Yardımcısı palyatif servisindeki hastaları ziyaret etti

Adana'da Vali eşi ve Vali Yardımcısı palyatif servisindeki hastaları ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde palyatif servisinde yatan hastalar için Dünya Palyatif Bakım Günü etkinliği düzenlendi. Vali eşi Süreyya Yavuz ile Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, hastaları ziyaret etti; programda müzik dinletisi yapıldı ve ikramda bulunuldu.
Adana'da palyatif servisinde yatan hastalar için etkinlik düzenlendi.
Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve eşi Merve Şahin, Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.
Programda müzik dinletisi gerçekleştirildi, ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA
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