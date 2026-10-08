Adana\'da Vali eşi ve Vali Yardımcısı palyatif servisindeki hastaları ziyaret etti

Adana'da palyatif servisinde yatan hastalar için etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve eşi Merve Şahin, Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

Programda müzik dinletisi gerçekleştirildi, ikramda bulunuldu.