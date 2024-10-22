Adana\'da Yangın: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

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ADANA'da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin (1) kardeşler hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak 3 numaralı evde meydana geldi. Evde sabah uyuyan çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için elektrikli ısıtıcı bırakan Suriyeli çiftten baba işe, anne ise markete gitti. Aşırı ısınan ısıtıcı patlayınca yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.