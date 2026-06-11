Adana'da Yangın, Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da Yangın, Köpek Kurtarıldı

Adana\'da Yangın, Köpek Kurtarıldı
11.06.2026 16:33
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Adana'daki 10. kattaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı; mahsur kalan köpek kurtarıldı.

ADANA'da bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, dairede mahsur kalan köpeği de kurtardı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, bir köpeğin evde mahsur kaldığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle köpek kurtarılırken, alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Yangın, Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kuru Ali Kuru:
    teknoloji ile yangın sensor filan kursalar nolur işte hep reaktif hareket ediliyo 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Başataç Yusuf Başataç:
    iyi ki itfaiye hızlı müdahale etmiş köpek kurtarılmış hem de diğer daireler zarar görmemiş 0 0 Yanıtla
  • Talha Karakaş Talha Karakaş:
    çok şükür köpek kurtulmuş ama kaç tane hayvan böyle yangınlarda ölüyo biliyonuz mu hiç düşündünüz mü onları hayvanlar bizim kadar değerli ya 0 0 Yanıtla
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