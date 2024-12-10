Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Adana\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin aylık 80 milyon lira gelir elde ettikleri ve bu parayı kripto paraya çevirip yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi.

10.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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ADANA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri aylık 80 milyon lira geliri, kripto paraya çevirip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde bir ofise yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Adrese baskın yapan ekipler, ofis yöneticisi Z.D. ile A.G., E.S., B.T., O.K., K.Ö. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Z.D.'nin bir süre yasa dışı bahis oynattıktan sonra çeteye dahil olarak gelirlerini artırdığı ve kentte ofis kurarak bahisten elde edilen geliri kripto olarak yurt dışına gönderdiği belirlendi. Şüphelilerin, banka hareketliliğinin takibini zorlaştırmak için de yasa dışı bahisten gelen paraları çok sayıda hesaba transfer ettikten sonra kripto paraya çevirdiği tespit edildi. Ayrıca, günlük yaklaşık 2 milyon lira para topladığı belirlenen Z.D. ve arkadaşlarının prim aldığı, yurt dışına kaçırdıkları para miktarının da aylık 80 milyon lirayı aştığı anlaşıldı. Ofiste yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

'KOLAY PARA KAZANMANIN CAZİBESİNE KAPILDIM'

Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Z.D., "Daha önce kendi çapımda yasa dışı bahis oynuyor ve oynatıyordum, ancak para tatlı gelince işi büyütmek istedim. Kolay yoldan para kazanmanın cazibesine kapıldım" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, K.Ö. ve A.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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