Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Oğul Ağır Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Oğul Ağır Yaralı

Adana\'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Oğul Ağır Yaralı

Adana'da yaya geçidinde otomobil çarpan anne ve oğlu ağır yaralandı, tedavi altına alındı.

14.11.2024 17:01
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ADANA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Rovva (44) ile oğlu Emirhan Hammud (6), yola savruldu. Arkadan gelen başka bir otomobilin de üzerinden geçtiği anne ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ali K. idaresindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Rovva Hammud ile oğlu Emirhan Hammud'a çarptı. Aynı yöne giden Resul K. yönetimindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil de yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden geçti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Rovva Hammud Çukurova Devlet Hastanesi'ne, oğlu Emirhan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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