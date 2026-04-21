Adana'da Yaya Kazası: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yassıçalı Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a (22) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Akbaş'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Bir bahçede ağacın altına gizlenmiş halde bulunan otomobilin ön farının kırık olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullandığı öne sürülen Turgut M'yi gözaltına aldı.
