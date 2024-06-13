Adana'da yıkılan Sinem Apartmanı davası ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da yıkılan Sinem Apartmanı davası ertelendi

Adana'da depremde yıkılan Sinem Apartmanı'nda 11 kişinin ölmesiyle ilgili açılan davanın duruşması, bilirkişi raporunun beklenmesi kararıyla ertelendi.

13.06.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Sinem Apartmanı'nda 11 kişinin ölmesiyle ilgili açılan davanın duruşması, bilirkişi raporunun beklenmesi kararıyla ertelendi.

Çukurova ilçesindeki Sinem Apartmanı'nın, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılmasıyla 11 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda Sinem Apartmanı'nın müteahhidi Ekrem Naci Sönmez, müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ve ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya, 22,5'ar yıl hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar katılmadı.

Duruşmaya katılan sanık avukatları, bilirkişi raporunun beklenilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme savcısı da mütalaasında, dava dosyası ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kaynak: DHA

Adana, Deprem, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yıkılan Sinem Apartmanı davası ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:40:51. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da yıkılan Sinem Apartmanı davası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement