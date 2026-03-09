Adana'da Yol Verme Tartışması Kaza ile Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Yol Verme Tartışması Kaza ile Sonuçlandı

09.03.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da özel halk otobüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma ve kaza yaşandı.

ADANA'da özel halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma sırasında kaza yandı. Aniden fren yapan özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüste hasar oluştu. Kaza ve tartışma anı araç içi kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesinde saat 06.00 sıralarında özel halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Özel halk otobüsü şoförü, aynasına çarptığını iddia ettiği minibüsün önünü keserek araçtan indi. Minibüs şoförü de araçtan indi. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra taraflar araçlarına binerek yoluna devam etti. Otobüs, birkaç kez sollama yapmaya çalışan minibüsü sıkıştırdı. Minibüse yol vermeyen otobüs şoförü aniden fren yaptı. Otobüse arkadan çarpan minibüste hasar oluştu. Taraflar yeniden araçlarından inerek tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, arkadan çarpanın her zaman için kusurlu olduğunu savunarak dolmuş şoföründen polis çağırmasını istedi. Dolmuştaki bir kadın yolcu da araçtan inerek otobüs şoförüne tepki gösterdi. Taraflar daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ve yaşananlar, dolmuşun araç içi kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Ulaşım, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yol Verme Tartışması Kaza ile Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:02:43. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Yol Verme Tartışması Kaza ile Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.