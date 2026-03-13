Adana'daki Apartman Yıkımı Davası Devam Ediyor
13.03.2026 18:06
Sinem Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına Adana'da devam ediliyor.

Adana'da, 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya birleşen dosya kapsamında tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile belediyede görevli inşaat mühendisi Ferhat Yağ, Esra Yıldırım ile taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, sanıkların kusur durumuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına henüz gelmediğini taraflara bildirdi.

Birleşen dosya kapsamında beyanı alınan Alim Erdoğan, görev süresi boyunca o dönem geçerli olan mevzuata aykırı bir belgeye imza atmadığını belirterek, "1991'de Seyhan Belediyesinde göreve başladım. Depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bilirkişi raporu geldiğinde ayrıntılı savunma yapacağım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da depremde yıkılan binada bir kusurlarının olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Beyanları alınan müşteki avukatları, binanın yapımında kusur bulunduğunu öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkeme heyeti, üniversiteden istenen bilirkişi raporunun beklenmesine, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Apartmanda 11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soruşturma kapsamında 15 Şubat 2023'te tutuklanan sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Binanın yıkılmasıyla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Ferhat Yağ ve Esra Yıldırım hakkında açılan dava, ana dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
