Adana'daki hal kompleksinde 22 depoya yayılan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'daki hal kompleksinde 22 depoya yayılan yangın kontrol altına alındı

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Adana\'daki hal kompleksinde 22 depoya yayılan yangın kontrol altına alındı
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Adana Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir depoda çıkan yangın bitişik depolara sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 22 depoda hasar oluştu, alevlerin tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.

Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra bitişikteki diğer depolara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 22 depoda hasar oluştu.

Alevlerin tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'daki hal kompleksinde 22 depoya yayılan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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