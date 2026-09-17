Adana Feke\'de yıldırım düşen ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Adana Feke'de yıldırım düşen ormanlık alandaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kısacıklı Mahallesi Kayrak mevkisindeki yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kısacıklı Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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