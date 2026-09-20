Adana Karaisalı'da parmağına yüzük sıkışan kişiyi itfaiye kesici aletle kurtardı

Adana Karaisalı'da parmağına yüzük sıkışan kişiyi itfaiye kesici aletle kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Karaisalı'da bir kişi, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine ikametine gelen itfaiye ekibi, yüzüğü kesici aletle çıkarıp kişiyi kurtardı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir kişi, parmağına sıkışan yüzükten itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtuldu.
Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine vatandaşın ikametine itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekip, kesici aletle yüzüğü çıkardı.
Kaynak: AA
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