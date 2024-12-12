Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'nda Çalışmalar Hızlandı - Son Dakika
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Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'nda Çalışmalar Hızlandı

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Çukurova Belediyesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde inşa halindeki Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'ndaki çalışmaları hızlandırdı. Başkan Emrah Kozay, pazarın kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

12.12.2024 11:02  Güncelleme: 12:17
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(ADANA)- Çukurova Belediyesi'nin Belediye Evleri Mahallesi'nde yapımına başladığı Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'nda çalışmalar hızlandı.

Çukurova Belediyesi'nin Belediye Evleri Mahallesi'nde yapımına başladığı Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'ndaki faaliyetler hız kazandı. Eksik kalan taşıma ayaklarının betonu dökülen Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'nda sona doğru yaklaşılırken, pazarın zemin betonu dökülüp, üzeri kapatılacak ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Çukurovalılar için en iyisini istiyor, bunun için çalışıyoruz" diyen Belediye Başkanı Emrah Kozay, pazarın tamamlanıp hizmete açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmeden alışveriş yapılacak

Başkan Kozay, "Belediye Evleri Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı semt pazarımızı tamamlamak için ara verilen çalışmaları yeniden başlattık. Pazarın önceki eksik kalan taşıma ayaklarının betonu döküldü. Kısa zamanda zemin betonunu döküp üzerini kapatacağız. Çevre düzenlemesini de yaptıktan sonra halkımızın hizmetine açacağız. Hem vatandaşlarımız hem de pazar esnafımız yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmeden konforlu bir şekilde alışverişin keyfini yaşayacak. Şimdiden Çukurova'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'nda Çalışmalar Hızlandı - Son Dakika

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