Adana Kozan\'da 390 personelin katıldığı denetimlerde 5 firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 37 noktada 390 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Denetimde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan denetimlerde, bir miktar uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 33 araç ve 10 motosiklet de trafikten menedildi.