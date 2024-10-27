(ANKARA) - AFAD, Adana Kozan'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD X hesabından Adana'nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Buna göre, Adana'nın Kozan ilçesindeki deprem saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde ve yerin 20.13 km kilometre derinliğinde meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Adana Kozan'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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