Adana Kozan'da dün gece dolu ve fırtına hurma bahçelerini vurdu

Adana Kozan'da dün gece dolu ve fırtına hurma bahçelerini vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da dün gece görülen fırtına ve dolu, Karahamzalı ile Boztahta mahallelerindeki hurma bahçelerinde hasara neden oldu. Olumsuz hava nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışma başlatıldı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu, hurma bahçelerine zarar verdi.
İlçedeki Karahamzalı ve Boztahta mahallelerinde dün gece fırtına ve dolu etkili oldu. Olumsuz hava olayları nedeniyle hurma bahçeleri zarar gördü. Zarar tespiti için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),
Kaynak: DHA
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