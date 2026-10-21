Adana Kozan\'da kestiği ağaç üzerine devrilince Yusuf Özdoğan ağır yaralandı

Adana Kozan'da kestiği ağaç üzerine devrilince Yusuf Özdoğan ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Özdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan (51), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Yusuf Özdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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