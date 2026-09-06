Adana Kozan\'da market deposunda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir zincir marketin şubesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karacaoğlan Mahallesi Hacı Basri Demirci Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesine ait depoda yangın çıktı. Marketin depo bölümünden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, marketin satış alanına ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. İlk incelemelere göre elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.