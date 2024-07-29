Adana Kozan\'da Orman Yangını: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 03.35'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 350 personel, 5 helikopter, 2 söndürme uçağı, 29 arazöz, 14 ilk müdahale aracı, 15 su ikmal aracı, 16 su tankı ve 8 iş makinesi yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

Vali Köşger koordinasyon merkezini ziyaret etti

Vali Yavuz Selim Köşger, yangın bölgesinde kurulan koordinasyon merkezini ziyaret etti, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Köşger, alevlerin çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Müdahalenin sürdüğünü belirten Köşger, şöyle devam etti:

"Yangının meskun mahale çok yakın noktada çıktığı anlaşılıyor. Şu an itibarıyla 5 helikopter, 2 uçak, 350'e yakın personel ve 93 araçla yangına müdahale ediyoruz. Orman teşkilatımız, AFAD, itfaiye, ASKİ, Büyükşehir Belediyesi, bütün kurumlar seferber olmuş durumda. Yangını önlemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Şu an itibarıyla yangını meskun mahallere zarar vermeyecek şekilde kontrol altına almış durumdayız ama tamamen söndürme aşamasına henüz geçilemedi. 'Kısmen kontrol altına alındı' denilebilir. Belli noktalarda yangın devam ediyor. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede tamamen kontrol altına alabileceğimizi değerlendiriyor arkadaşlar."

Vali Köşger, bölgede sabah saatlerinde rüzgarın etkili olduğunu ifade ederek, "Sabah şanssızlıklardan birisi de yangın çıktığı anda 25 kilometre, sonra da 35 kilometre hızları bulan rüzgar vardı. Şimdi rüzgarın etkisi biraz azalmış. Dolayısıyla havadan ve karadan müdahaleler oldukça etkili hale gelebildi. En kısa sürede söndürebileceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Zirai ve ormanlık alanı etkiledi

Zarar gören yerleşim yerlerine değinen Köşger, şunları anlattı:

"Yangında zarar gören 3 baraka tarzında, birisi evin odası şeklinde mal kaybı var. Çok şükür herhangi bir cana zarar gelmiş değil. Can kaybımız yok, ona şükrediyoruz. O küçük zararları da telafi ederiz inşallah. Onun haricinde şu ana kadar orman emvali dışında zarar yok. Yangında 15 hektar zirai, 30-35 hektar civarında da ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Zarar gören zeytinlikler var. İnşallah daha fazla zarar olmadan söndüreceğiz."

"Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinde poyraz nedeniyle yayıldığını anlattı.

Orman personeli, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin birlikte çalıştığını dile getiren Karalar, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun ki can kaybı yok. Orman Bölge Müdürlüğüne, itfaiye ekiplerimize, AFAD'a teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve doğru müdahale edildi. Biliyorsunuz helikopter ve uçakların müdahalesi hemen yayılmayı engelliyor."

Karalar, bazı mahallelerin boşaltıldığını belirterek, "Dumandan etkilenen personel var ama can kaybı yok. Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz. Gerekli yardımı yapacağız. Geçen yıl depremde zarar gören 150'nin üstünde evi biz onardık. Şimdi burada hangi ev hasar görmüşse maliklerle görüşüp üzerimize düşeni yapacağız. Yangının çıkış sebebi belli değil, şu anda tespit edilemedi. Bu sıcaklarda yangınlar o kadar kolay çıkıyor ki... İnşallah bir sabotaj, ihmal yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yangının geniş alanda etkili olduğunu dile getiren Karalar, çalışmaları takip ettiklerini kaydetti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını aktardı.

İkametinde zarar oluşan vatandaşlardan Mehmet Öz ise "Muhtemelen yanan kozalak çardağa fırladı. Çardakta çıkan yangın evin içine sıçradı. Evimiz komple yandı, zararımız çok." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yangında mahalledeki bazı arı kovanlarında zarar oluştuğu görüldü.