Adana Kozan\'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde dün otomobille motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sürücünün cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Selçuk Kelebek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kelebek'in cenazesinin, bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Plakaları öğrenilemeyen Ahmet Ö. idaresindeki otomobille motosiklet çarpışmış, kazada motosikletten savrulan sürücü Kelebek ağır yaralanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
Kaynak: AA
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