Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibinin ambulansı, yaralı sürücüyü Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen N.K. idaresindeki otomobil ile E.M.Ş'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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