Adana Kozan'da portakal ağaçları kasımda çiçek açtı, bahçe sahibi şaşırdı - Son Dakika
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Adana Kozan'da portakal ağaçları kasımda çiçek açtı, bahçe sahibi şaşırdı

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Adana Kozan\'da portakal ağaçları kasımda çiçek açtı, bahçe sahibi şaşırdı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yalancı baharın etkisiyle portakal ağaçları kasım ayında çiçek açtı. Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait portakal ağaçlarının normalde nisanda çiçek açması beklenirken, bahçe sahibi hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde portakal ağaçları çiçek açtı.

Kentin narenciye merkezi olan Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait evin önündeki portakal ağaçları yalancı baharın etkisiyle çiçek açtı. Normalde nisanda çiçek açması gereken portakalların, kasımda çiçek açması görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Ramazan Büyük, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Baharda açması gereken portakallar kasım ayında çiçek açtı. Ben de çok şaşırdım" dedi.

Kaynak: DHA
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