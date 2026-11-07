Adana Kozan\'da portakal ağaçları kasımda çiçek açtı, bahçe sahibi şaşırdı

Adana Kozan'da portakal ağaçları kasımda çiçek açtı, bahçe sahibi şaşırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde yalancı baharın etkisiyle portakal ağaçları kasım ayında çiçek açtı. Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait portakal ağaçlarının normalde nisanda çiçek açması beklenirken, bahçe sahibi hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde portakal ağaçları çiçek açtı.
Kentin narenciye merkezi olan Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait evin önündeki portakal ağaçları yalancı baharın etkisiyle çiçek açtı. Normalde nisanda çiçek açması gereken portakalların, kasımda çiçek açması görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Ramazan Büyük, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Baharda açması gereken portakallar kasım ayında çiçek açtı. Ben de çok şaşırdım" dedi.
Kaynak: DHA
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