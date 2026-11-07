Adana Kozan'da portakal ağaçları kasımda çiçek açtı, beyaz çiçekler ilgi çekti

Adana Kozan'da portakal ağaçları kasımda çiçek açtı, beyaz çiçekler ilgi çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle nisanda açması beklenen portakal ağaçları kasımda çiçeklendi. Tufanpaşa Mahallesi'ndeki bahçede beyaz çiçekler ilgi çekti, bahçe sahibi ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bazı portakal ağaçları çiçek açtı.
Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, nisanda çiçek açması beklenen portakal ağaçları, Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait bahçede kasımda çiçeklendi.
Ağaçların dallarındaki beyaz çiçekler, Büyük'ün ve mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.
Bahçe sahibi Ramazan Büyük, gazetecilere, bazı portakal ağaçlarının kasımda çiçek açtığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Kaynak: AA
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