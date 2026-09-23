Adana Kozan'daki kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk 13 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Kozan'daki kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk 13 gün sonra hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan\'daki kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk 13 gün sonra hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Kozan'da 11 Eylül'de takla atan otomobilde ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, sevk edildiği hastanenin yoğun bakımında 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kazadaki diğer 5 yaralı ise tedavi sonrası taburcu edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobilde ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan İsmail Arslan (13), 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada yaralanan diğer 5 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza, 11 Eylül Cuma günü Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Kazada, sürücü E.Y. ile yanındaki İsmail Arslan, D.T., F.T., D.T. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Arslan, daha donanımlı olan başka bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Arslan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞARAFLI

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelÇocukKozanAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 00:05:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Kozan'daki kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk 13 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei