Adana Kültür Yolu Festivali'nde ebru atölyesine katılan ziyaretçiler eser hazırladı - Son Dakika
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Adana Kültür Yolu Festivali'nde ebru atölyesine katılan ziyaretçiler eser hazırladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde ebru atölyesi açıldı. Atölyeye katılan ziyaretçilere ebru sanatının tarihçesi ve yapım aşamaları anlatıldı, ardından katılımcılar kendi eserlerini hazırladı.

Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan atölyede ziyaretçilere ebru sanatının detayları anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen festival kapsamında Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda ebru atölyesi açıldı.

Atölyeye katılanlara, geleneksel ebru sanatının tarihçesi ve yapım aşamaları hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı çalışmaya katılanlar, bilgilendirmenin ardından kendi eserlerini hazırladı.

Ebru usta öğreticisi Ayşegül Kavas, AA muhabirine, ziyaretçilerin ebru sanatını uygulamalı öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Sanatın gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Kavas, bu tür etkinliklerin geleneksel sanatların tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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