Adana merkezli 13 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin deliller elde edildi. Şüphelilerin, iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri, 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlara karıştıkları yönünde bulgulara ulaşıldı. Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şüpheli tespit edildi.

20 Kasım'da Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şüpheliden 105'i yakalanarak gözaltına alındı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 1 MP5 marka silah, 1 SHE marka otomatik silah, 8 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 421 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

46 MİLYON 200 BİN LİRALIK VARLIĞA EL KONULDU

'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan da ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında; suçtan elde edildiği değerlendirilen ortalama piyasa değeri 21 milyon 500 bin lira olan 6 gayrimenkul ile piyasa değeri 24 milyon 700 bin lira olan 24 araca, Adana 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar doğrultusunda el koyma işlemi uygulandı.

90 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 105 şüpheliden 90'ı tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.