Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana\'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde bulunan karaçam ormanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor.

10.06.2024 21:43
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Konakkuran Mahallesi'nin yaklaşık 1700 rakımındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 90 personel ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ve iş makineleri yönlendirildi.

Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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