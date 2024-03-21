Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana-Pozantı Otoyolu\'nda devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana-Pozantı Otoyolu'nda, dorsesinde kozmetik ürünler yüklü tırın devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

21.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:45
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Adana- Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, dorsesinde kozmetik ürünler yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Devrilen araçta daha sonra yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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