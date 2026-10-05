Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

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Adana Sarıçam\'da 3. kattan düşen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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Adana Sarıçam'da 2 Ekim'de 3. kattaki evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve olay sırasında evde oldukları belirlenen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılarak tutuklandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sofudede Mahallesi'nde 2 Ekim'de bir apartmanın 3. katındaki ikametin penceresinden düşen Özhan Öztürk'ün (42) ölümünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ç. ve eski eşi Sibel K'nin işlemleri tamamlandı.

Olay sırasında evde oldukları belirlenen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Mehmet Ç. ve Sibel K. tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaSarıçamGüncelAdanaSon Dakika

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