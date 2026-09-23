Adana Sarıçam'da köpeğe sopayla şiddet anları kameraya yansıdı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da köpeğe sopayla şiddet anları kameraya yansıdı, soruşturma başlatıldı

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Adana Sarıçam\'da köpeğe sopayla şiddet anları kameraya yansıdı, soruşturma başlatıldı
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, inşaatta yatan bir köpeğe sopayla şiddet uyguladı; o anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin, inşaatta yatan bir köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, bir kişinin yolda yürüdüğü sırada inşaata yöneldiği, buradaki köpeği önce kovaladığı, sonrasında ise elindeki sopayla hayvana şiddet uyguladığı görüldü. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da köpeğe sopayla şiddet anları kameraya yansıdı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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