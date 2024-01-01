 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin saat 00.00'da doğan kız bebeklerine 'Masal' ismi verildi. Anne Ayşe Çelik, bebeğini kucağına almanın mutluluğunu ve heyecanını dile getirirken, hastaneden memnuniyetini ifade etti ve sağlık personeline teşekkür etti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 2024\'ün ilk bebeği dünyaya geldi
01.01.2024 - 00:33,
Abone Ol

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi.

Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin saat 00.00'da doğan kız bebeklerine, "Masal" ismi verildi.

Anne Ayşe Çelik, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İkinci bebeği olduğunu belirten Çelik, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çok memnun kaldık. Tüm sağlık personellerinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ayşe Çelik, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:11:04. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement