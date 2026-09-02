Adana Seyhan'da beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde Abdulhekim T. yönetimindeki beton mikseri, Yenibaraj Mahallesi'nde bir kişiye çarptı. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Abdulhekim T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseri, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak'ta bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
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