Adana Seyhan'da eniştesini yaraladığı iddiasıyla sanığa 18 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Adana Seyhan'da eniştesini yaraladığı iddiasıyla sanığa 18 yıla kadar hapis istendi

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Adana Seyhan'da 17 Ağustos'ta bir kıraathanede eniştesini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede olay yerinden motosikletle kaçtığı belirtilen sanık, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kıraathanede eniştesini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Barbaros Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta eniştesi C.Ç'yi (36) ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan F.G. (31) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, kız kardeşiyle boşanma aşamasındaki eniştesi ile husumetli olduğu belirtildi.

Olay günü konuşmak için kıraathenede bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktığı anlatılan iddianamede, C.Ç'ye tabancayla 4 el ateş eden sanığın motosikletle kaçtığı ifade edildi.

İddianamede sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.G'nin yargılamasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da eniştesini yaraladığı iddiasıyla sanığa 18 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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