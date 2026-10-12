Adana Seyhan'da eşini bıçakla yaralayan şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da eşini bıçakla yaralayan şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 7 Ekim'de kaldırımda yürüyen karısını arkasından yaklaşarak bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, yaralanan karısının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 7 Ekim'de kaldırımda yürüyen eşi F.H'yi arkasından yaklaşarak bıçakla yaralayan Osman H'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

F.H'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da eşini bıçakla yaralayan şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı - Son Dakika
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