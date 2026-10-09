Adana Seyhan'da kaçak ilaç ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak ilaç ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

Seyhan Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde arama yaptı.

İş yerindeki kilitli bir odayı açarak arama yapan ekipler, burada çok sayıda ilaç ve sağlık ürününün depolandığını tespit etti.

Yapılan incelemede ilaçlardan bir kısmının kaçak ve reçetesiz olduğu belirlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen ilaçlara imha edilmek üzere el koydu.

Polis, iş yeri sahibi M.Ş.T'yi gözaltına aldı.