Adana Tufanbeyli'de fasulye hasadı başladı, üreticiler ürünü kargoyla gönderiyor - Son Dakika
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Adana Tufanbeyli'de fasulye hasadı başladı, üreticiler ürünü kargoyla gönderiyor

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mayıs ayında toprakla buluşturulan fasulyelerde hasat başladı. Üreticiler kökleriyle söktükleri ürünleri kurutup patozdan geçirdikten sonra internet üzerinden farklı illere kargoyla pazarlıyor.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde fasulye hasadı başladı.

İlçedeki Pınarlar Mahallesi'nde mayıs ayında toprakla buluşturulan fasulyeler, aylar süren bakım ve sulama çalışmalarının ardından hasat olgunluğuna ulaştı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen üreticiler ve tarım işçileri, olgunlaşan fasulyeleri kökleriyle birlikte sökerek toplamaya başladı. Geniş tarım arazilerindeki hasat çalışmaları havadan görüntülenirken, üreticiler sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını alabilmenin heyecanını yaşadı. Üreticiler tarafından kökleriyle sökülen fasulyeler, kurutma sürecinin ardından patozdan geçiriliyor. Bu işlemin ardından taneler ayrıştırılıyor ve satışa hazırlanıyor.

ÜRÜNLERİNİ KENDİLERİ PAZARLIYOR

Fasulye üreticisi Mehmet Tokdemir, sezon boyunca hava şartlarının ve tarımsal bakım çalışmalarının üretim açısından belirleyici olduğunu belirterek, hasat dönemine ulaşmanın kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Tokdemir, fasulye ve nohut üretimi yaptıklarını, hasat edilen ürünleri farklı bölgelerdeki tüketicilere ulaştırmak için internet ve sanal medya kanallarından da yararlandıklarını ifade etti. Tarladan çıkan fasulyenin sofraya ulaşmadan önce birkaç aşamadan geçtiğini anlatan Tokdemir, ürünlerin önce kurutulduğunu, ardından patoz işleminden geçirildiğini ve sonrasında ayıklanarak satışa hazırlandığını kaydetti. Ürünlerin kargo yoluyla farklı illerdeki tüketicilere gönderildiğini belirten Tokdemir, yörede yetiştirilen fasulyenin daha geniş bir pazara ulaştırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

'LEZZET İÇİN SERİN HAVA ÖNEMLİ'

Üretici Dudu Tokdemir ise Tufanbeyli'nin iklim koşullarının fasulye üretiminde önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Fasulye için serin ve rüzgarlı havanın önemli olduğunu ifade eden Tokdemir, bu sezon ürünlerin gelişiminden memnun olduklarını kaydetti. Kendi üretim yöntemlerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadıklarını belirten Tokdemir, tarladaki ürünlerin doğal üretim yöntemleriyle yetiştirildiğini ifade etti.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Tufanbeyli'de fasulye hasadı başladı, üreticiler ürünü kargoyla gönderiyor - Son Dakika

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