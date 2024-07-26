Adana Twins ve Murat Uncuoğlu, PSMLoves2Dance konser serisinde sahne alacak - Son Dakika
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Adana Twins ve Murat Uncuoğlu, PSMLoves2Dance konser serisinde sahne alacak

Alman ikili Adana Twins, 12 Ekim'de Zorlu PSM'de düzenlenecek PSMLoves2Dance konser serisinde sanatseverlerle buluşacak. İkili, 2012'de başlayan müzik kariyerlerinin ardından uluslararası festivallerde ve büyük kulüplerde sahne aldı. Ayrıca, Türkiye elektronik müzik sahnesinin öncülerinden Murat Uncuoğlu da konserde yer alacak.

26.07.2024 11:01
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"PSMLoves2Dance" konser serisinde Alman ikili Adana Twins, 12 Ekim'de Zorlu Peformans Sanatları Merkezi'nde (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, ikili 2012'de yakaladıkları çıkışın ardından İspanya, İngiltere ve Almanya'daki çok sayıda uluslararası festivalde ve büyük kulüplerde sahne aldı.

Adana Twins'in yanı sıra Afriqua, Kilimanjaro ve Türkiye elektronik müzik sahnesinin öncüsü olarak gösterilen Murat Uncuoğlu da programda sahneye çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Twins ve Murat Uncuoğlu, PSMLoves2Dance konser serisinde sahne alacak - Son Dakika

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