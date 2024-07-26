Adana Twins ve Murat Uncuoğlu, PSMLoves2Dance konser serisinde sahne alacak

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"PSMLoves2Dance" konser serisinde Alman ikili Adana Twins, 12 Ekim'de Zorlu Peformans Sanatları Merkezi'nde (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, ikili 2012'de yakaladıkları çıkışın ardından İspanya, İngiltere ve Almanya'daki çok sayıda uluslararası festivalde ve büyük kulüplerde sahne aldı.

Adana Twins'in yanı sıra Afriqua, Kilimanjaro ve Türkiye elektronik müzik sahnesinin öncüsü olarak gösterilen Murat Uncuoğlu da programda sahneye çıkacak.