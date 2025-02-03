Adana, UNESCO'ya Aday Olmak İçin Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana, UNESCO'ya Aday Olmak İçin Toplandı

Adana, UNESCO\'ya Aday Olmak İçin Toplandı

Adana'nın UNESCO gastronomi ağına katılımı için toplantı yapıldı, potansiyeli vurgulandı.

03.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için başlatılan çalışma kapsamında toplantı düzenlendi.

Valiliğin açıklamasına göre, kentin "Yaratıcı Şehirler Ağı"na aday olma sürecine yönelik bir restoranda değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kentin gastronomi potansiyelinin dünya çapında tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Köşger, Adana'da gastronomi turizminin yıl boyunca devam ettiğini belirterek, "Adana 24 saat yaşayan, her saatine özgü yeme ve içme imkanı olan bir şehir. Bu çok önemli bir özellik." ifadesini kullandı.

Kentin 500'den fazla lezzetiyle küresel cazibe merkezi haline gelebileceğini ifade eden Köşger, şu değerlendirmede bulundu:

"Adana'nın turizmle ilgili stratejisinin gastronomi üzerinden yürütülmesi gerektiği doğru bir tespit. Bu kentin turizmdeki lokomotifinin lezzet olması lazım. Henüz gastronomi şehri olmamamıza rağmen dünyanın her tarafından lezzet için Adana'ya seyahat edenler olduğuna göre bu doğru bir stratejidir. Burada yanan bir ateş var ve bizim bunu canlandırmamız lazım."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na adaylık sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Tarih, ticaret, sanayi kenti Adana'nın esas lokomotifi elbette gastronomi olmalıydı. Göreve gelir gelmez UNESCO nezdinde gastronomi şehri olma konusunda girişimde bulunduk ve hemen bir dosya hazırladık. Dosyamız uluslararası listeye alındı ve Paris'e gitti ama ne yazık ki dahil edilen şehirler arasına giremedik. Vazgeçmedik, bir daha çalıştık ve dosyamızı yeniden hazırladık. Dosyamız uluslararası listeye alınmasına rağmen bu kez Paris'e gönderilmedi. Şimdi yeniden bir çalışma yapıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, rektörler, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Unesco, Turizm, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, UNESCO'ya Aday Olmak İçin Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:19:00. #1.12#
SON DAKİKA: Adana, UNESCO'ya Aday Olmak İçin Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.