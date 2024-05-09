Adana Vakıflar Bölge Müdürü, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Evsen, Vakıflar Haftası kapsamında Ramazanoğlu Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kentte devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vakıfların önemini vurgulayan Evsen, şöyle konuştu:

"Vakıflar bizim kimliğimiz, geçmiş ve geleceği bağlayan en önemli kültür miraslarımızdandır. Adana, zengin kültürlere sahip bir ilimiz. Dolayısıyla insanların Adana'nın bu yönünü bilmesi için bizim de zenginliği paylaşmamız gerekir."

Evsen, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Çetin Oranlı da katıldı.