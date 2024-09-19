Adana ve Çevresine Sağanak Uyarısı

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Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.