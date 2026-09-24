Adana Yüreğir\'de polis, el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlüyü yakaladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlama" ve başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlünün saklandığını belirlediği Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine gitti.

Firari hükümlü Doğan, polislerin geldiğini fark edip teslim olmamak için elinde tabanca ve el bombasıyla direnmeye başladı.

Bunun üzerine adrese Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Doğan'ı etkisiz hale getirip yakaladı.

Polis ekipleri Doğan'ı işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Ekipler, adresteki el bombası ve tabancaya da el koydu.