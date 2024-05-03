Adanalı meslek lisesi öğrencileri güneş enerjisi sistemiyle çalışan şarj istasyonu üretti

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Adanalı meslek lisesi öğrencileri afetlerden ilham aldı, güneş enerjisi sistemiyle çalışan şarj istasyonu üretti

ADANA - Adana'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yaşanan elektrik sorunu nedeniyle telefonlarını şarj edemeyip ailelerine ulaşamayan vatandaşlar için Kozanlı meslek lisesi öğrencileri güneş enerjisi ile çalışan şarj aleti üretti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Arda Can Kozan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğrencileri 6 Şubat depreminde depremzedelerin yaşadıkları mağduriyeti gözlemleyerek proje üretti. Afette yaşanan elektrik kesintileri nedeni ile ailelerine ulaşamayan vatandaşlar için proje geliştiren gençler Adana güneşini enerjiye dönüştürerek afet ve elektrik sorunu olan bölgelerde vatandaşların telefonlarını şarj edebilecekleri güneş enerjisi sistemi ile çalışan şarj istasyonu üretti.

Şehit Arda Can Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Akbulut, "Yaşadığımız asrın depremi bize iletişimin nedenli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Biz de hem afet durumunda hem de yüksek rakımlı bölgelerde iletişim zorluğu yaşanmaması için öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte bir şarj aleti üretimi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Elektrik elektronik teknolojisi şefi Hüseyin Özcanlı öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek " 6 Şubat depreminde uzun süre deprem bölgesine elektrik verilemedi bizde öğrencilerimiz ile bu projeyi geliştirdik. Bu proje üzerinde çalışmalarımız başladı. Bir güneş enerjisi panelini kullandık ve ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirerek telefonları şarj edebilmekte. Aynı anda 4 telefonu şarj edebilmekte. Tam kapasite dolduğunda bir telefonu 12 kez şarj edebiliyor" dedi.

Öğrencilerden Serkan Karatosun insanların yakınlarını sesinin duymasının afet durumunda çok önemli olduğunu gözlemlediğini ifade ederek, "6 Şubat depreminde arkadaşlarımıza ve deprem bölgesindeki insanlara destek olmak istedik. O zaman şarjları olmadı, iletişim sorunu oldu. Bizde onların kulakları elleri olmak istedik bu projeyi geliştirdik. 4 telefon aynı anda şarj edebilir. Yaşanabilecek bir afet durumunda inşallah projemiz ile bizde zor günde hem arkadaşlarımızın hem de oradaki ailelerin yanında bu şekilde destek olmak isteriz" diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Samet Güçlü ise insanların afette sevdiklerinin sesini duymasının ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu yaşadığımız kötü bir depremde orada elektrik yoktu. İletişim kuramadılar. Bizde öğretmenlerimiz ile bu projeyi düşündük. Çok kolay olmadı bunu yapmak ama bu projeyi başarıyla gerçekleştirdikten sonra çok mutlu olduk. acı ve zor zamanda bir insanın annesi ile ailesi ile görüşmesi bizi çok mutlu edecek."

Öğrencilerin hayali ileride bu cihazı geliştirerek afet bölgelerinde daha çok insana ulaşmak.