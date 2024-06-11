Adapazarı Belediyesi, şehit ve gazi derneklerine destek sağlayacak

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Adapazarı Belediyesi ile yapılan işbirliği protokolüyle şehit ve gazi derneklerine destek sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya şubeleri ile Adapazarı Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında derneklerle, kırsal mahallelerdeki kahvehane ve mahalle konaklarının işletimi ile kiralanması noktasında iş birliği yapılacak, bu sayede derneklere destek sağlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehit ve gazilere olan minnettarlığı ifade etmek, onlara destek olmak amacıyla önemli adım attıklarını belirterek, "Kırsal mahallelerimizdeki kahvehane ve mahalle konaklarının işletimi, kiralanması konusunda, kamu yararına faaliyet gösteren derneklerimizle çalışacağız. Bu işbirliği sayesinde, şehit gazi derneklerimize destek sağlayarak onların yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak da anlamlı işbirliği için Başkan Işıksu'ya teşekkür etti.