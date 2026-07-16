Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adapazarı\'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
16.07.2026 00:53
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Adapazarı'nda hafif ticari araçla motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Semerciler Mahallesi'nde Milli Egemenlik Caddesi ile Yeni Bosna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta B.K. idaresindeki 34 NNS 862 plakalı hafif ticari araçla 54 ARA 418 ve 34 FTA 733 plakalı motosikletler çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari aracın çarptığı yol kenarındaki demir korkuluklar, cadde üzerinde bulunan yaya M.A.K. (18) ve N.A'ya (44) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yayalar ve motosiklet sürücüleri S.E.G. (19) ile Onur E. (24), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılan motosiklet sürücüsü Onur E, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç sürücüsü B.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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