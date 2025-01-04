Adapazarı'nda Yaya Geçidine Çarpan İki Otomobilin Kurbanı Oldu - Son Dakika
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Adapazarı'nda Yaya Geçidine Çarpan İki Otomobilin Kurbanı Oldu

Adapazarı\'nda Yaya Geçidine Çarpan İki Otomobilin Kurbanı Oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarptığı 64 yaşındaki Embiye Karagöz, kazadan 5 dakika sonra ikinci bir otomobilin de çarpması sonucu ağır yaralandı. Karagöz, hastanede tedavi altında.

04.01.2025 12:24  Güncelleme: 12:28
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Embiye Karagöz (64) yaralanıp yere yığıldı. 5 dakika sonra başka otomobilin de çarptığı Karagöz, ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Ocak'ta Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Kur'an kursuna gitmek için yola çıkan Embiye Karagöz'e yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, M.D. yönetimindeki 54 FK 734 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Karagöz, yola düştü. Kazayı görenler, yardım için yaralının yanına koştu. Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra ise M.G. kontrolündeki 54 UC 102 plakalı başka otomobil, kalabalığın arasına dalarak yerde yatan Karagöz'ün üzerinden geçti. 5 dakika içerisinde 2 ayrı aracın çarptığı Karagöz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karagöz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin arından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Embiye Karagöz'ün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, 2 otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

Haber: İsa ÇİÇEK/ SAKARYA,

Kaynak: DHA

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